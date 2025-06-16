عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

بعد النجاح الذي حققته شركة فورد ، بإطلاق مافريك لوبو في العام الماضي، تستعد الشركة الأمريكية لإعادة إحياء اسم "لوبو" مرة أخرى، ولكن هذه المرة من خلال شاحنة F-150 لوبو الموجهة إلى عشاق الشوارع الأمريكية.

وتعني لوبو "الذئب" بالإسبانية، وهي تسمية ارتبطت لأول مرة بطراز اختباري من برونكو في 1981، قبل أن تستخدم رسميًا مع F-150 في المكسيك عام 1997.

حزمة "لوبو".. مواصفات اختيارية لطراز STX

على عكس المتوقع، لم تُطلق فورد "لوبو" كفئة تجهيز منفصلة، بل قدمتها كحزمة اختيارية مدمجة ضمن طراز STX، وتعرض فقط بنسخة الهيكل SuperCrew رباعية الأبواب، مما يبرز توجهها كسيارة مخصصة للراحة والأداء على الطرق العادية.

تعتمد F-150 لوبو على محرك V8 سعة 5.0 لتر يعمل بالسحب الطبيعي، يولد قوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 410 رطل-قدم.

وعلى الرغم من أن هذا المحرك لا يعد الأقوى في تشكيلة F-150 (التي تضم أيضًا محرك EcoBoost V6 بقوة 450 حصانًا وRaptor R فائق الشحن بقوة 720 حصانًا)، إلا أنه يمنح الشاحنة توازنًا مثاليًا بين الأداء والمتانة.

تأتي الشاحنة الجديدة بنظام دفع رباعي إلكتروني مع علبة نقل حركة ثنائية السرعة تتيح للسائق التنقل بين أوضاع 2H و4A و4H و4L بسهولة.

كما تتمتع بحمولة قصوى تصل إلى 1450 رطلاً، وتستطيع سحب ما يصل إلى 7900 رطل، مما يجعلها عملية إلى جانب كونها رياضية.

ينظر إلى F-150 لوبو على أنها الخليفة غير الرسمية لشاحنة SVT Lightning الشهيرة، التي طالما جمعت بين المظهر الرياضي والأداء القوي في فئة الشاحنات الخفيفة.

وتعيد فورد بهذا الطراز إحياء تلك الروح، ولكن هذه المرة بلمسة عصرية وتقنيات جديدة.