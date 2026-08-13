متستعجلش .. توفيق عبد الحميد يوجة رسالة لمروج شائعة وفاته

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن استعداده تقديم بلاغ ضد أحدي الصفحات التى روجت لشائعة وفاته.

ووجه توفيق عبد الحميد رسالة لصاحب الصفحة التى ادعت وفاته: صاحب خبر وفاتي كلنا ماشيين متستعجلش.

بلاغ للنائب العام:

وقال توفيق عبد الحميد: أتقدم ببلاغ للسيد النائب العام والجهات المعنية ضد هذه الصفحة وضد صاحبها.

وكان قد نفي الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، خبر وفاته.

وعلق توفيق عبد الحميد قائلًَا : الحمد الله انا بخير ورينا ينتقم من اللي عمل القلق ده علي الصبح.