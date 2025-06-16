قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر السابعة عالميا بين الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج في 2024
الحكومة تعتزم التوسع في شبكة الألياف الضوئية وأبراج المحمول بالشراكة مع القطاع الخاص
بستارة سوداء.. غلق جناح إسرائيل بمعرض باريس الجوي
شوبير يكشف سر تبديل زيزو في مباراة ميامي وحقيقة غضبه من التغيير
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا في حربها على غزة
زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
تضامن الجيزة: حصر ضحايا حادث انهيار مدخنة مصنع طوب الصف لتقديم الدعم اللازم
بسبب الصواريخ الإيرانية.. التشيك تجلي مواطنيها من إسرائيل
جيروزاليم بوست: صواريخ إيران ضربت البنية التحتية للطاقة وعطلت إنتاج الغاز
مصر للطيران تسير اليوم 21 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغة تجاه التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران
وزارة النقل ترخص أول شركة مصرية لتقديم خدمات النقل الذكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصدر أمني إسرائيلي: تحذيرات لإخلاء مناطق سكنية في طهران

طهران
طهران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصدر أمني إسرائيلي، قال إن الجيش سينفذ غارات على طهران على غرار ما فعله في بيروت، وأن الجيش سيصدر الساعات المقبلة تحذيرات لإخلاء مناطق سكنية في طهران.

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران، فجر اليوم الاثنين، بأن طائرات إسرائيلية شنّت غارات جوية على مواقع في محافظة كرمنشاه، غرب البلاد، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة سُمعت في أنحاء المدينة.

وفي المقابل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض 10 صواريخ أُطلقت من داخل الأراضي الإيرانية.

وأشارت إلى أن الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية تواصل التصدي لتهديدات متصاعدة.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها رصدت إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيها، داعية المواطنين إلى البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر. كما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد، من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة شمالًا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات سُمعت في عدة مناطق، من بينها شرق تل أبيب، غرب القدس، مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون الدولي.

وفي تصريح تصعيدي، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد على طهران قائلًا إن "سكان العاصمة الإيرانية سيدفعون الثمن قريبًا"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "الهجمات الإيرانية تهدف إلى ردع إسرائيل عن ضرب البنية العسكرية الإيرانية، لكننا سنواصل الدفاع عن أمننا القومي بكل الوسائل"، واصفًا النظام الإيراني بأنه "ديكتاتوري ويستخدم أساليب غير تقليدية".

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، أسفرت المواجهات الأخيرة مع إيران عن مقتل 19 شخصًا داخل إسرائيل، وإصابة 55 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، وقد نُقلوا إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج.

كما كشفت الإذاعة أن إيران أطلقت في الأيام الأخيرة أكثر من 370 صاروخًا باليستيًا، بالإضافة إلى أكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية، تم توزيعها على 11 موجة متتالية، في تصعيد غير مسبوق للمواجهة العسكرية بين الطرفين.

طهران القاهرة الإخبارية الجيش بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

ترشيحاتنا

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

إير كايرو

إيركايرو تعلن ضم طائرة جديدة من طراز إيرباص لأسطولها الجوي

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون

بالصور

مفاجأة لياسمينا العبد في كواليس مسلسل ابن النصابة

الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد

ضبط مصنع عصائر ومشروبات مجهولة المصدر و ٥٠٠ زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

هالة سرحان - الهام شاهين

الرحلة للمطار استغرقت 6 ساعات.. إلهام شاهين وهالة سرحان في مطار البصرة للعودة إلى القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد