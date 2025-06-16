دون فوز أو تسجيل هدف.. الأهلي يتصدر مجموعته في كأس العالم للأندية

تصدر فريق الأهلي مجموعته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد نهاية منافسات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى.

الأهلي استهل مشواره في البطولة العالمية بتعادل سلبي مع إنتر ميامي فجر أمس الأحد، وانتهت المباراة الثانية بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بدون أهداف أيضًا.

الأهلي يتصدر مجموعته دون فوز أو تسجيل هدف

جميع فرق المجموعة لم تسجل أو تستقبل أي هدف في الجولة الافتتاحية، إلا أن قواعد البطولة تمنح الأهلي صدارة المجموعة، إذ أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في دور المجموعات بمونديال الأندية، يتم النظر إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المُسجلة، وفي حال التساوي في جميع الحالات السابقة يتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الحمراء).

المارد الأحمر هو أقل فريق حصولًا للإنذرات في الجولة الأولى ببطاقة واحدة كانت من نصيب اللاعب مروان عطية، وبالتالي يعتلي صدارة ترتيب مجموعته.