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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة لوس أنجلوس

تشيلسي
تشيلسي
محمد السعيد

يستهل فريق تشيلسي الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لمواجهة لوس أنجلوس الأمريكي، اليوم الإثنين.

وتنطلق مباراة تنطلق مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ مرسيدس-بنز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف تشيلسي تحقيق بداية قوية بالفوز على لوس أنجلوس وقطع خطوة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، يتسلح لوس أنجلوس بعامل الأرض لتحقيق مفاجأة أمام البلوز بخطف نقاط المبارة الثلاث أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية أندية تشيلسي ولوس أنجلوس والترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

مجموعات كأس العالم للأندية

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

تشيلسي كأس العالم للأندية وس أنجلوس مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس الترجي

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