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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: طارق حامد لم يحسم قرار عودته للزمالك حتى الآن

طارق حامد
طارق حامد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر تصريحاته ببرنامجه بلس 90 مفاجأة بشأن طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي.

وكتب أمير هشام: "طارق حامد عقده انتهى مع نادي ضمك السعودي، ورحب بفكرة الانتقال للزمالك، ولم يحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن، والزمالك متردد بشأن عودته.".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن طارق حامد رحب بالعودة لنادي الزمالك في الموسم المقبل، من اجل ختام مسيرته في القلعة البيضاء.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: هناك حالة تردد داخل نادي الزمالك في فكرة عودة طارق حامد، وهناك رغبة في النزول بمعدل الاعمار السنية وبناء فريق قوي لمنافسة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف: طارق حامد عقده انتهى مع نادي ضمك السعودي، ورحب بفكرة الانتقال للزمالك، ولم يحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

طارق حامد الاهلي الزمالك

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