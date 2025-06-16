بعد رباعية مونديال الأندية.. إنريكي يواصل تفوقه على سيميوني

واصل الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان ، تكريس عقدته للأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

واكتسح باريس سان جيرمان ، نظيره أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن معدل خسارة المدرب سيميوني أمام نظيره إنريكي في المسابقات الرسمية وصل إلى 62.5% (10 هزائم في 16 مباراة).

وأضافت ان هذا أسوأ سجل للأرجنتيني ضد مدرب واجهه عشر مرات على الأقل، وهو رقم يوضح صعوبة سيميوني المستمرة في إيجاد الحلول المناسبة ضد الفرق التي يدربها لويس إنريكي.



أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

جاءت رباعية باريس سان جيرمان عن طريق فابيانو رويز وفيتور فيريرا وسيتي مايولو ولي كانج إن في الدقائق 19، 45+1، 87، 90+7.

وشهدت الدقيقة 78، حصول كيليمنت لنجليه مدافع أتلتيكو مدريد على بطاقة حمراء.