فوز بوتافوجو البرازيلي علي سياتل الأمريكي 2-1 في كأس العالم للأندية

حقق بوتافوجو البرازيلي فوزا ثمينا على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين، على استاد لومين فيلد في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدفي بوتافوجو كل من جاير كونا في الدقيقة 28 وإيجور جيسوس في الدقيقة 44، بينما أحرز كريستيان رولدان هدف سياتل في الدقيقة 76.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، بينما استمر سياتل بدون أي رصيد من النقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وسيواجه بوتافوجو في الجولة الثانية نظيره باريس سان جيرمان، بينما سيلعب سياتل أمام أتلتيكو مدريد وذلك يوم الجمعة المقبل.

