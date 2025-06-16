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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: الشناوي ملهوش ضهر في الإعلام

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن محمد الشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "مش هتلاقي كتير طالعين يشيدوا بالشناوي ويعترفوا انه انقذ الاهلي كذا مره من خساره مؤكده ، يمكن ملهوش ضهر في الإعلام وكتير بيتمنى يمشي بس في الواقع الشناوي جبل ومتحمل ومش فارق معاه كل ده غير انه يتألق ويثبت نفسه وان طلباته الماديه مكانتش قليله عليه بل اقل شئ لهذا الأداء والمستوى الكبير .عظيم ياشناوي ".

وكان قد كشف الاعلامي أمير هشام عن تصريحات لدي لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي بشأن محمد الشناوي نجم الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال لويس سواريز :"محمد الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة، كان عقبة أمامنا لتسجيل الأهداف، وقدم أداءً رائعاً، وواجهنا فريق قوي بدنياً".

حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء
وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

الشناوي الاهلي الزمالك

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