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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

رنا سماحة
رنا سماحة

أعربت الفنانة رنا سماحة عن حبها لبرنامج المواهب ستار أكاديمي ، حيث وصفته بأنه له الفضل الأكبر حتى تصل للشهرة الفنية بطريقة أسرع من غيرها .

وقالت رنا سماحة خلال ندوتها بموقع “صدي البلد”: أن وجودها فى برنامج “ستار أكاديمي” أختصر عليها نصف طريق النجومية ، وأنها تعتبر نفسها محظوظة لانها شاركت فيه .

وعن رفضها لتقديم لون الغناء الشعبي ، قالت رنا سماحة أنها تقدر وتحترم الفن الشعبي جدًا ، ولكنها تري أنها لا تستطيع أن تقدمه لأنه لا يناسب أسلوبها الغنائي ، لأن كل فنان لديها الخامة والأسلوب الذى يتميز بهما عن غيره.

وعن إحتمالية مشاركة المطرب مسلم فى أعمال قادمة ، قالت رنا سماحة أنها من معجبيي صوت مسلم لأنه مميز ، ويمكن أن تشاركه دويتو بالفعل وكل منهما يتبع أسلوبه الغنائي.

وأضافت رنا سماحة ، قائلة: أنها طوال الوقت تحرص على أن تكون متطورة بالمذاكرة فى جميع المجالات الفنية ، معلقة: “الفنان اللى بيذاكر بيعيش أطوا عمرًا الفنان اللى مش بيذاكر بيصدي بيبطل يبقي متطور”.

وكشفت رنا سماحة عن تحضيراتها المسرحية خلال الفترة القادمة ، بأنها تستعد لعمل مسرحي جديد بأسم “العيال فهمت” من بطولة الفنان تامر فرج ومن إخراج شادي سرور.

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رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

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أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

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رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

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