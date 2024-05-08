رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

أعربت الفنانة رنا سماحة عن حبها لبرنامج المواهب ستار أكاديمي ، حيث وصفته بأنه له الفضل الأكبر حتى تصل للشهرة الفنية بطريقة أسرع من غيرها .

وقالت رنا سماحة خلال ندوتها بموقع “صدي البلد”: أن وجودها فى برنامج “ستار أكاديمي” أختصر عليها نصف طريق النجومية ، وأنها تعتبر نفسها محظوظة لانها شاركت فيه .

وعن رفضها لتقديم لون الغناء الشعبي ، قالت رنا سماحة أنها تقدر وتحترم الفن الشعبي جدًا ، ولكنها تري أنها لا تستطيع أن تقدمه لأنه لا يناسب أسلوبها الغنائي ، لأن كل فنان لديها الخامة والأسلوب الذى يتميز بهما عن غيره.

وعن إحتمالية مشاركة المطرب مسلم فى أعمال قادمة ، قالت رنا سماحة أنها من معجبيي صوت مسلم لأنه مميز ، ويمكن أن تشاركه دويتو بالفعل وكل منهما يتبع أسلوبه الغنائي.

وأضافت رنا سماحة ، قائلة: أنها طوال الوقت تحرص على أن تكون متطورة بالمذاكرة فى جميع المجالات الفنية ، معلقة: “الفنان اللى بيذاكر بيعيش أطوا عمرًا الفنان اللى مش بيذاكر بيصدي بيبطل يبقي متطور”.

وكشفت رنا سماحة عن تحضيراتها المسرحية خلال الفترة القادمة ، بأنها تستعد لعمل مسرحي جديد بأسم “العيال فهمت” من بطولة الفنان تامر فرج ومن إخراج شادي سرور.

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".