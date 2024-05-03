أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

كشفت الفنانة رنا سماحة عن تفاصيل أحدث ألبوماتها الغنائية ، والذى من المقرر أن يطرح قريبًا.

وقالت الفنانة رنا سماحة خلال لقائها بندوة “صدي البلد” ، أن تأجيل إصدار الألبوم كان بسبب أحداث القضية الفلسطينية ، وكان من المقرر أنه كان سيطرح خلال شهر أكتوبر الماضي .

وأضافت رنا سماحة ، قائلة: أن أولي أغاني الألبوم ستطرح خلال الأيام القادمة ، وأنها حرصت على أن تكون جميع أغاني الألبوم مختلفة ومتميزة وكل منهما تروي حكاية مختلفة ، معلقة: أول مرة أعمل أغنية من كلماتي وألحاني ، والمفروض أن أول أغنية من الألبوم هتنزل أسمها "عاملة عبيطة" .

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".