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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

رنا سماحة
رنا سماحة

كشفت الفنانة رنا سماحة عن تفاصيل أحدث ألبوماتها الغنائية ، والذى من المقرر أن يطرح قريبًا.

وقالت الفنانة رنا سماحة خلال لقائها بندوة “صدي البلد” ، أن تأجيل إصدار الألبوم كان بسبب أحداث القضية الفلسطينية ، وكان من المقرر أنه كان سيطرح خلال شهر أكتوبر الماضي .

وأضافت رنا سماحة ، قائلة: أن أولي أغاني الألبوم ستطرح خلال الأيام القادمة ، وأنها حرصت على أن تكون جميع أغاني الألبوم مختلفة ومتميزة وكل منهما تروي حكاية مختلفة ، معلقة:  أول مرة أعمل أغنية من كلماتي وألحاني ، والمفروض أن أول أغنية من الألبوم هتنزل أسمها "عاملة عبيطة" .

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

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