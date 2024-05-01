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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

رنا سماحة
رنا سماحة

قالت الفنانة رنا سماحة إنها تعتبر أن نجوم الفن الشعبي مميزون للغاية لأنهم يتمتعون بخامة صوت تميزهم عن غيرهم .

وأضافت رنا سماحة خلال لقائها فى ندوة “صدى البلد”: أنها لا تعتبر حسن شاكوش مطرباً شعبياً لأنه فقط مُؤدي مهرجانات ولا يجب أن يصنّف غير ذلك وأنه لم يقدّم أغاني شعبية خلال مسيرته، معلقة: “لو هو مطرب شعبي فين الأغاني اللى قدمها ومش بيغني شعبي ليه”.

واستكملت رنا سماحة ، قائلة: إنه ليس من الضروري أن يكون مطرب المهرجانات يملك صوتًا جيدًا، بعكس نجوم الفن الشعبي.

وعن أصوات نجوم الفن الشعبي المفضلة لديها ، قالت رنا سماحة أنها تحب صوت أمينة، وبوسي والفنان رضا البحراوي.

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

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