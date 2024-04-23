"صدى البلد" يكرم رنا سماحة بعد نجاحها في رباعيات مسلسل رحيل

احتفلت الفنانة رنا سماحة بنجاح الرباعيات الثلاثة التى قدمتها لمسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ في موقع “صدى البلد”، وكشفت العديد من الكواليس والأسرار عن التحضيرات.

تحدثت رنا سماحة عن تفاصيل ألبومها القادم الذى من المقرر أن يطرح خلال الفترة القادمة بعد فترة من التأجيل وتعاونها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، وتحدثت أيضا عن علاقتها بأبنها مالك، وموعد أحدث تجاربها المسرحية.

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أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".