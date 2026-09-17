الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر تجتمع 13 أكتوبر لانتخاب الأمين العام وتشكيل اللجان

تستعد الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته الثامنة والثلاثين لعقد اجتماعها الإجرائي الأول يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أكتوبر المقبل بمقر قصر ثقافة الجيزة لبدء الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالدورة الجديدة.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا وفقا للائحة المنظمة وذلك لبحث جدول الأعمال الذي يأتي في مقدمته إجراء الانتخابات الداخلية لاختيار الأمين العام الجديد للمؤتمر إلى جانب انتخاب الأمينين المساعدين لتمثيل أدباء الوجهين القبلي والبحري.

كما يشهد الاجتماع النظر في تشكيل اللجان النوعية وتوزيع مهامها الرسمية وتشمل لجان الأبحاث والإعلام والتنظيم لوضع الخطوط العريضة لفعاليات المؤتمر الذي يعقد خلال العام المالي الحالي 2026/ 2027 وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وأكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن مؤتمر أدباء مصر يمثل الركيزة الأساسية لدعم القوة الناعمة والحفاظ على الهوية الوطنية مشددا على حرص الهيئة الكامل على انتظام إقامته وتوفير كافة الإمكانيات للأمانة العامة الجديدة إيمانا بدور الأدباء في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وإبراز الثراء الثقافي الذي تتميز بها المحافظات المصرية.

وتكمن أهمية مؤتمر أدباء مصر في كونه المنصة الثقافية الأكبر التي تجمع الأدباء لتسليط الضوء على إنتاجهم الأدبي والفكري ويعمل المؤتمر على تنشيط الحراك النقدي واكتشاف المواهب الجديدة في ربوع مصر بجانب مناقشة قضايا التنمية الثقافية.

ويمتد تاريخ هذا المؤتمر العريق إلى عام 1984 حيث انطلقت دورته الأولى في المنيا، وعلى مدار عقود تنقل المؤتمر بين مختلف المحافظات المصرية حاملا أسماء كبار المفكرين والأدباء ليتحول إلى تقليد سنوي راسخ يعكس نبض الإبداع المصري الأصيل ويوثق الهوية الثقافية المتنوعة لكل محافظة تستضيف فعالياته وتعلن المحافظة المستضيفة للمؤتمر العاصمة الثقافية لمدة عام.