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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يعلن إلغاء الأغنية الدعائية لفيلم ريد فلاج

رامي صبري
رامي صبري
أحمد البهى

أعلن الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير" انستجرام"، إلغاء الأغنية التي كان مقرر تقديمها ضمن فيلم ريد فلاج. 

فيلم ريد فلاج 

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

أبطال فيلم ريد فلاج

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله.

الفنان رامي صبري رامي صبري فيلم ريد فلاج

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