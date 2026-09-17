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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي ضيف شرف حلقة واحدة بمسلسل مصطفى محمود

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد البهى

يستعد الفنان أشرف عبد الباقي للظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل" مصطفي محمود". 

ومن المقرر ان يظهر الفنان أشرف عبد الباقي في حلقة واحدة ضمن أحداث مسلسل مصطفي محمود. 

وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي هو فيلم السادة الافاضل. 

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، إنتصار، طه دسوقي، ناهد السباعي، وهنادي مهني، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة. 

الفيلم من تأليف مصطفى صقر، عبد الرحمن جاويش، ومحمد عزالدين، وإخراج كريم الشناوي.


تدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل التي تنهار حياتها الهادئة بوفاة الأب جلال. يجد الابن الأكبر، طارق، نفسه مثقلًا بالمسؤولية، فيما يعود حجازي من القاهرة ليواجه صعوبة في التعامل مع أسرته تفوق صعوبة التعامل مع مرضاه.

تتصاعد الأحداث بتعقيد مع ظهور سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يطالب العائلة بمبلغ مالي كبير.

وهكذا، تتحول محاولات الأخوين لإصلاح الوضع، ما بين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الأمور سوءًا.

أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي مصطفي محمود

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