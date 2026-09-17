وزير الصناعة الروسي: حققنا اكتفاء ذاتيًا بنسبة 80% في معدات النفط والغاز

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن روسيا حققت اكتفاء ذاتيًا بنسبة 80%، في معدات النفط والغاز، وتخطط للوصول إلى 90% بحلول عام 2030.

وقال أليخانوف، خلال منتدى "تي إن إف": "على مدى السنوات العشر الماضية، تمكّنا من تعزيز استقلالنا عن استيراد معدات النفط والغاز إلى ما يقارب 80% بنهاية العام الماضي، وينصب تركيزنا ضمن المشروع الوطني على النسبة المتبقية البالغة 20%، والتي تتميّز بتقنياتها العالية. ونخطط للوصول إلى 90% من حلولنا المحلية بالكامل بحلول عام 2030".

وأوضح أليخانوف أن 220 قطعة من المعدات الحيوية لا تزال بحاجة إلى التطوير، ومن بين هذه القطع، 55 نوعًا قيد الإنتاج التسلسلي، ويجري اختبار النماذج الأولية لـ 56 نوعًا، بينما تتواصل أعمال البحث والتطوير لـ 80 نوعًا آخر.