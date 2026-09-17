الولايات المتحدة تستثمر 155 مليون دولار في شركة أفريقية للبنية التحتية الرقمية

تعتزم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية استثمار ما يصل إلى 155 مليون دولار في شركة "ويوك" المتخصصة في البنية التحتية الرقمية في أفريقيا، في أكبر استثمار للمؤسسة في الأسهم حتى الآن.

ويأتي الاستثمار في إطار دعم واشنطن لمشروعات الاتصالات والبنية الرقمية في القارة، وتعزيز حضور الشركات التكنولوجية الأمريكية في الأسواق الأفريقية.

وتعمل "ويوك"، التي يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرج، في أكثر من 30 دولة أفريقية، وتدير كابلات بحرية وشبكات ألياف ضوئية ومراكز بيانات. ومن المقرر أن يساعد الاستثمار الشركة على توسيع البنية التحتية الرقمية في أفريقيا، بما يشمل الشبكات التي تدعم مراكز البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر واشنطن توسيع البنية التحتية الرقمية في أفريقيا جزءاً من جهودها لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية وتوفير بدائل للتكنولوجيا الصينية، ولا سيما منتجات وخدمات شركات مثل "هواوي"

يأتي ذلك في إطار سياسة أمريكية أوسع لتشجيع استخدام التكنولوجيا الأمريكية في الخارج، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والشبكات. ومن أحدث الاستثمارات الأمريكية في هذا المجال منشأة لمراكز البيانات في كينيا بقيمة 80 مليون دولار تابعة لشركة "ديجيتال ريالتي الأمريكية وعلامتها التجارية الكينية "إيكولو".