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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد طرد أحد دبلوماسييها.. قرار إيراني عاجل ضد السويد

إيران - علم
إيران - علم
محمود نوفل


أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار السويد بمنع أحد دبلوماسييها من مواصلة مهامه في سفارة طهران بستوكهولم.

وقالت خارجية طهران في بيان لها : أبلغنا سفير السويد بأنه يتعين على أحد الدبلوماسيين السويديين مغادرة إيران خلال 48 ساعة.

وفي وقت لاحق ، أعلنت الحكومة السويدية، استدعاء السفير الإيراني لدى ستوكهولم حجة الله فغاني إلى وزارة الخارجية، وإبلاغه بقرار طرد مسئول في السفارة الإيرانية من البلاد، بسبب أنشطة قالت إنها "لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن بلادها تتعامل بجدية مع أنشطة إيران، موضحة أن المسئول الإيراني "يتم طرده لحماية مواطنينا والمصالح السويدية الأخرى".


وذكرت مكاتب الحكومة السويدية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن السفير الإيراني استُدعي إلى وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بمغادرة المسؤول الإيراني للسويد.

من جانبه، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر إن إيران تمارس منذ فترة طويلة أنشطة تهدد الأمن داخل السويد وضدها، مضيفًا أن ذلك جرى، من بين أمور أخرى، من خلال الاستعانة بشبكات إجرامية.

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