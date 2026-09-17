قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لرصد تمساح بمجرى مائي في بلبيس ومحافظ الشرقية يشدد على حماية المواطنين
الضرائب تعلن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل
اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج
طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع متوقع للطلب الآسيوي على الغاز المسال للعام الثاني مع ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات

تراجع متوقع للطلب الآسيوي على الغاز المسال للعام الثاني مع ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات
تراجع متوقع للطلب الآسيوي على الغاز المسال للعام الثاني مع ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات
أ ش أ

يتجه الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال إلى التراجع للعام الثاني على التوالي، مع تقلص الإمدادات القادمة من الخليج بفعل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى تشديد أوضاع السوق وارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وطبقا لتقرير لشركة "كيبلر" المتخصصة فى بيانات وتحليلات أسواق السلع والطاقة، توقع محللون انخفاض الطلب الآسيوي على الغاز المسال بما يتراوح بين 3% و10% مقارنة بمستويات 2025، على أن تتركز معظم الخسائر في شمال شرق آسيا قبل أن يبدأ الطلب في التعافي مجدداً خلال 2027.

وتتحمل الصين جزءاً رئيسياً من هذا التراجع، إذ يتوقع أن ينخفض طلبها بنحو 6.1 مليون طن على أساس سنوي مع تأثير الأسعار المرتفعة على استهلاك الغاز في القطاعات الصناعية. كما اضطرت صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها السيراميك والميثانول والزجاج، إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق بعض المنشآت بسبب ارتفاع تكلفة الوقود.

وكان من المتوقع في بداية العام أن ينتعش الطلب الآسيوي على الغاز المسال بنحو 4% إلى 7% بدعم من انخفاض الأسعار وزيادة الإمدادات الأمريكية والقطرية، إلا أن الصراع الذي بدأ في 28 فبراير أدى إلى تعطيل صادرات الخليج، فيما أعلنت «قطر للطاقة» حالة القوة القاهرة وعلقت الصادرات بعد أن تسببت هجمات إيرانية في تعطيل 17% من طاقتها التصديرية للغاز المسال.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أكثر من الضعف، مسجلة نحو 26 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

ورغم ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، واصلت الهند وبنجلاديش شراء الشحنات الفورية بنشاط. وتستند احتياجات الهند بشكل أساسي إلى قطاعات توزيع الغاز في المدن والأسمدة، التي تمثل مجتمعة نحو 70% من إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال، بينما تدعم احتياجات توليد الكهرباء الأساسية في بنجلاديش استمرار مشترياتها من السوق الفورية.

ويتوقع كل من مؤسسة أبحاث الطاقة «Rystad Energy» و"كيبلر " أن يتعافى الطلب الآسيوي على الغاز المسال إلى نحو 280 مليون طن في 2027، بافتراض استئناف «قطر للطاقة» صادراتها عبر مضيق هرمز وزيادة الإنتاج بحلول الربع الأول من العام المقبل، مع استثناء الطاقة الإنتاجية التي فقدت نتيجة الأضرار التي لحقت بوحدتي تسييل.

إلا أن الأسعار مرشحة للبقاء أعلى بكثير من مستويات ما قبل الصراع. وتتوقع "كيبلر " أن يبلغ متوسط السعر الفوري للغاز المسال في آسيا 19.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام و14.90 دولار في 2027، بينما تتوقع «Rystad Energy» متوسطاً يتجاوز 19 دولاراً في 2026 ونحو 17 دولاراً في العام المقبل.

كما تتوقع مؤسسة الاستشارات العالمية «Wood Mackenzie» بقاء الأسعار مرتفعة حتى في حال استئناف الشحن عبر مضيق هرمز بنهاية العام، في ظل حاجة أوروبا إلى إعادة بناء مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء التالي، مع تقديرات بأن تتراوح الأسعار بين 15 و20 دولاراً في 2027، وقد تتجاوز 20 دولاراً إذا استمر إغلاق المضيق.

الغاز الطبيعي المسال تقلص الإمدادات القادمة من الخليج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ارتفاع الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

أرشيفية

هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟

حسن مهدي: تعديل اشتراكات السكك الحديدية لتصبح 40 رحلة شهريا بدلا من 50

حسن مهدي: تعديل اشتراكات السكك الحديدية لتصبح 40 رحلة شهريا بدلا من 50

صورة ارشيفية

اليوم العالمي لسلامة المرضى.. خطة وزارة الصحة لمنع الأخطاء والحد من المخاطر

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد