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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تفتتح قناة بينغلو لتعزيز الربط بالأسواق الخارجية

الصين تفتتح قناة بينغلو لتعزيز الربط بالأسواق الخارجية
الصين تفتتح قناة بينغلو لتعزيز الربط بالأسواق الخارجية
أ ش أ

 افتتحت الصين قناة بينغلو، بما يوفر لمنطقة جنوب غربي البلاد غير الساحلية طريقًا مختصرًا إلى الساحل والأسواق الخارجية، ولاسيما أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أكبر شريك تجاري للصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» اليوم /الخميس /، أن القناة، التي يبلغ طولها 134.2 كيلومتر، تربط مدينة ناننينغ، حاضرة منطقة قوانغشي، بخليج بيبو، وتعد المشروع الأساسي للممر الغربي البري البحري الجديد.

وبلغت تكلفة إنشاء القناة 72.7 مليار يوان، أي نحو 10.75 مليار دولار أمريكي، فيما توفر دعمًا رئيسيًا لقوانغشي للاستفادة من إمكانات وصولها البحري وتعزيز التنمية المنفتحة.

وأشارت «شينخوا» إلى أن القناة تضخ زخمًا جديدًا في تعزيز الترابط بين الصين ودول «آسيان»، ودعم البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق.

منطقة جنوب غربي البلاد غير الساحلية جنوب شرق آسيا آسيان أكبر شريك تجاري للصين

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