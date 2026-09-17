بخطة شاملة ومتكاملة.. جامعة بني سويف تستعد لاستقبال 100 ألف طالب

أكد الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027، مشيراً إلى جاهزية الجامعة بكامل طاقتها لاستقبال ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات والمعاهد على مستوى المجمعات التعليمية الثلاثة بغرب وشرق النيل، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة تضمن بداية قوية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاستعدادات تمت وفق خطة شاملة ومتكاملة شملت مختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة المناخ المناسب للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، بما يسهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة.

وأشار إلى أن الجامعة انتهت من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع المنشآت والمباني الجامعية، بما في ذلك القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية والمرافق الخدمية، فضلاً عن مراجعة شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الإضاءة، والتأكد من جاهزية كافة المرافق لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة انتهت من مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بكافة الكليات والمنشآت الجامعية، والتأكد من صلاحية وسائل المكافحة مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي مواقف طارئة بما يضمن الحفاظ على سلامة جميع منتسبي الجامعة.

وأوضح أن الجامعة انتهت من إعداد الجداول الدراسية وتجهيز القاعات والمدرجات بكافة احتياجاتها الفنية والتعليمية، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية المعامل ووسائل التعليم الحديثة والمنصات الرقمية، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول دون أي معوقات. كما تم التنسيق بين الكليات المختلفة لوضع الخطط الدراسية والجداول الزمنية بما يحقق أفضل استفادة للطلاب ويعزز جودة العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة اهتمام إدارة الجامعة بتوفير بيئة جامعية داعمة للطلاب الجدد والقدامى على حد سواء، من خلال تقديم مختلف الخدمات التعليمية والإرشادية والأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

وأشار الدكتورة حماده محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعة تقف على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأن جميع القطاعات والإدارات تعمل في تكامل تام لضمان انطلاقة ناجحة للدراسة، مشدداً على أن الجامعة تواصل جهودها المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تجربة جامعية متميزة تليق بمكانة جامعة بني سويف ودورها الرائد في خدمة المجتمع والتنمية.

تجدر الإشارة إلى ان الجامعة انتهت من وضع الخطط المنظمة لدخول وخروج الطلاب داخل الحرم الجامعي، مع تنظيم الحركة المرورية وتحديد المسارات والبوابات لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدسات، إلى جانب تعزيز التواجد الأمني بمختلف المواقع الجامعية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على التحصيل العلمي وممارسة أنشطتهم المختلفة.

