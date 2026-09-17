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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة المهندسين بالإسماعيلية تنعى الطفل طه محمد طه وتوضح حقيقة مكان وقوع حادث الغرق

الطفل
الطفل
الإسماعيلية انجي هيبة

 

تقدّم مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإسماعيلية، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الطفل طه محمد طه، الذي وافته المنية إثر حادث غرق أليم.

وأعرب مجلس إدارة النقابة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعله طيرًا من طيور الجنة وشفيعًا لوالديه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهندسين بالإسماعيلية بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي بشأن مكان وقوع الحادث.

وأكدت النقابة بشكل قاطع أن حادث غرق الطفل طه محمد طه لم يقع داخل حمام السباحة التابع لنقابة المهندسين بالإسماعيلية، مشددة على أن الحادث وقع في مكان آخر ولا يمت للنقابة بأي صلة.

وناشد مجلس إدارة النقابة الجميع ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أو نشر أي معلومات، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسرة الطفل، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء، وأن يلهم أسرة الطفل الصبر والثبات في مصابهم الأليم.

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