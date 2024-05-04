رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

أعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بغناء رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت رنا سماحة خلال ندوتها بموقع “صدى البلد”، إنها لم تتردد لحظة فى تقديم رباعيات المسلسل وأن الملحن هيثم نبيل هو الذى شجعها للخوض فى هذه التجربة ، بالرغم أنها لأول مرة تشارك فى غناء عمل درامي ، معلقة:" سعيدة جدًا بردود فعل الجمهور بالرغم أن الرباعيات كانت نكدية شوية".

وعن قلة أعمالها الغنائية خلال الفترة الماضية، قالت رنا سماحة أنها تحرص دائمًا على الإختيارات المميزة وأنها لا تقبل أى عمل إلا وهى متأكدة أنه سيضيف لمشوارها الفني.

وعن الأعمال التى أشعرتها بالندم ، قالت رنا سماحة أنها تعاملت مع منتجين لم يكونوا جدرين بالثقة ، وهناك مسلسلات بأسم “يا أنا يا جدو” ومسلسل “النص التاني” لم تحصل على بقية أجرها منهما حتى الأن بالرغم أن الأدوار أرهقها.

وأضافت رنا سماحة ، قائلة: أنها دائما تسعي لتكون فنانة شاملة وتحب تدرس كل شيء بدقة قبل تقديمه سواء فى الغنا أو التمثيل .

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 بطولة ياسمين صبري.

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".