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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

زبدة الفستق
زبدة الفستق

قدمت الشيف مروة السجيني، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعرضت من خلاله طريقة تحضير قطع زبدة الفستق.

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مكونات قطع زبدة الفستق 

- 1/2 كوب زبدة ناعمة

- 1 كوب فستق مطحون

- 1/2 كوب سكر بني

- 1 بيضة، مفصول الصفار عن البياض

- 2 قطرة من خلاصة الفستق (اختياري)

- 2 قطرة من ملون الطعام الأخضر (اختياري)

- 1/2 كوب دقيق

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 كوب فستق حلبي مفروم خشناً

- زبدة الفستق والشوكولاتة البيضاء للتزيين

طريقة تحضير زبدة الفستق 
 

1. اخفقي الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمية.

2. ضيفي صفار البيض وخلاصة الفستق وملون الطعام الأخضر. استمر في الخلط.

3. ضيفي الفستق المطحون والدقيق والملح. مزيج حتى تمتزج جيدا.

4. نشكل الخليط على شكل كرات صغيرة.

5. دحرجي الكرات في بياض البيض، ثم في الفستق المفروم، ثم ضعيها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

6. اصنعي فتحة في وسط كل كرة.

7. تُخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية أو 350 فهرنهايت على الرف الأوسط لمدة 8-10 دقائق.

8. انقليها إلى رف سلكي لتبرد.

9. تزين بزبدة الفستق والشوكولاتة البيضاء 

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