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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للدماغ عند تناول موزة يوميا؟

الموز
الموز

الموز مصدر غني بالعناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم وفيتامين ب6، يمكن لهذه العناصر الغذائية إلى جانب المكونات الأخرى الموجودة في الموز تقديم فوائد صحية مختلفة بدءًا من دعم صحة القلب وحتى توفير الطاقة.

لهذا السبب فإن إضافة الموز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يفيد صحتك العامة، وبعض الطرق لدمجه في وجباتك

فوائد الموز 

ضروري لوظيفة العضلات المناسبة

يمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات البوتاسيوم في الدم إلى ضعف العضلات.
يعتبر البوتاسيوم الكافي مهمًا بشكل خاص لممارسة التمارين الرياضية حيث أن المستويات دون المستوى الأمثل يمكن أن تساهم في إرهاق العضلات والجسم بالكامل وضعف أداء التمارين الرياضية.

مصدر لمضادات الأكسدة

على الرغم من أن الموز قد لا يكون الفاكهة الأولى التي تفكر فيها عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة، إلا أنه يحتوي على هذه المركبات المفيدة، تتواجد مضادات الأكسدة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وخاصة الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات. 

تدعم مضادات الأكسدة جهاز المناعة وتساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة التي تسببها العناصر الطبيعية والصناعية مثل السموم البيئية والأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية التي ينتجها الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي

كما أن تناول الموز يساهم في توصيل الاكسجين بكفاءة الى المخ بسبب محتواه من البوتاسيوم وبالتالي يحفز وينشط قدرات الدماغ.

الموز فوائد الموز العضلات مضادات الأكسدة الفواكه

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