تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

تخفيض 50٪ على التذاكر .. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن إعلان شركة مصر للطيران عن مفاجأة غير متوقعة حيث قدمت عرض يمتد لمدة محدودة يصل فيه الخصم إلى 50% على تذاكر الطيران للرحلات المحجوزة اليوم، الموافق 7 مايو، والتي تنطلق بين 7 مايو و31 أكتوبر 2024، وذلك احتفالا بالذكرى الـ92 لتأسيس الشركة.



وعن ما يخص شركة مصر للطيران فأسست الشركة في 7 مايو 1932، لتصبح واحدة من رواد شركات الطيران على مستوى العالم ومنذ ذلك الحين، حافظت على مكانتها كرائدة في صناعة الطيران والحقيقة أنه تاريخها العريق سيظل شاهدًا على تفانيها في تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين.



أما في عام 2008، انضمت مصر للطيران إلى تحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران على مستوى العالم وهذه الخطوة لم تجلب فقط تقدمًا تقنيًا وخدمات أفضل، بل أضافت أيضًا قيمة مضافة لكل مسافر يفضل استخدام خدمات الشركة وكعضو في تحالف ستار، أصبح لدى مصر للطيران وجود استثنائي على الساحة العالمية وذلك لانها الشركة الوحيدة في المنطقة التي تنتمي إلى هذا التحالف الراقي، ما يؤكد مكانتها كرائدة في قطاع الطيران بالمنطقة.



ونذكر حضراتكم أن هذا العرض الذي قدمته مصر للطيران اليوم هو فرصة لاستكشاف العالم بأسعار لا تُقاوم ويمكن للشخص حجز التذكرة مع مصر للطيران في الفترة المحدودة من 7 مايو إلى 31 أكتوبر 2024، والاستفادة بالخصم الكبير والمزايا الإضافية المخصصة لأعضاء EgyptAir Plus.



وأخيرا تقدم شركة مصر للطيران فرصة استثنائية للمسافرين للاستمتاع بخصومات كبيرة على تذاكر الطيران ومكافآت رائعة لمشتركي برنامج الأميال وقد يكون الحصول على تذاكر الطيران بأسعار خيالية يعتبر فرصة لا تُفوت، وفرصة لاستكشاف الأماكن الجميلة وتجربة ثقافات جديدة. سواء كان الشخص يبحث عن إجازة صيفية مميزة أو رحلة عمل مهمة.

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