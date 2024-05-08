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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ نادي غزل المحلة لصعوده وعودته لمكانه الطبيعي بالدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، لفريق غزل المحلة العريق لصعوده وعودته لمكانه الطبيعي بالدوري الممتاز وذلك عقب فوزه اليوم خارج ملعبة على فريق بروكسي ليصبح ثان الصاعدين للدوري الممتاز ، موجهاً التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة.

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كما هنّأ المحافظ جماهير المحلة العريقة، والتي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكدًا على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق حتى يستمر تميزه وصعوده لأعلى المراكز في المسابقة.

وعبّر المحافظ عن سعادته البالغة بصعود نادي غزل المحلة ليصبح لدينا فريقان من محافظة الغربية ينافسان في بطولة الدوري الممتاز المصري.
 

أعضاء مجلس الادارة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الجهاز الفني و الدكتور طارق رحمي بطولة الدوري الممتاز بطولة الدوري طارق رحمي محافظ الغربية طولة الدوري الممتاز

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