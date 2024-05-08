جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

يستعد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة ، لبدء امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2024 وفقا لـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المعتمد رسميًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، في بيان رسمي لها ، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 يبدأ من غدٍ الخميس الموافق 9 مايو ويستمر حتى يوم 16 مايو للمرحلة الابتدائية.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ ، التفاصيل الكاملة لـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المقرر بدء تطبيقه ابتداءً من غدٍ الخميس .
الخميس 9 مايو : اللغة العربية + التربية الدينية
الأحد 12 مايو : العلوم + المهارات المهنية
الثلاثاء 14 مايو : اللغة الانجليزية + الدراسات الاجتماعية
الخميس 16 مايو : الرياضيات + ICT
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة
وعلى جانب آخر .. كان قد بدأ اليوم رسمياً تطبيق جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة القاهرة ، حيث قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بدء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 من اليوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 ، مؤكدةً أنه من المقرر أن يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 13/5/2024 .
وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على ضرورة إعلان جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدارس ، مشددة على أن الإمتحانات تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا
كما بدأ رسميا اليوم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا ، حيث ادى الطلاب اليوم الاربعاء الامتحان في اللغة العربية والخط والتربية الدينية
و بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا ، يؤدي الطلاب غدا الخميس 9 مايو الامتحان في العلوم والمهارات المهنية
ويستمر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا من الاربعاء 8 مايو حتى الاحد 12 مايو 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة
كما بدأ رسميا اليوم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة البحيرة ، حيث ادى الطلاب اليوم الاربعاء الامتحان في اللغة العربية والخط والتربية الدينية
و بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة ، يؤدي الطلاب غدا الخميس 9 مايو الامتحان في ICT و الدراسات الاجتماعية
ويستمر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة من الاربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية
الاثنين 12 مايو : اللغة العربية والخط + التربية الدينية
الثلاثاء 14 مايو : الدراسات الاجتماعية + ICT
الأربعاء 15 مايو : الرياضيات + المهارات المهنية
الخميس 16 مايو : اللغة الانجليزية + العلوم