جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

يستعد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة ، لبدء امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2024 وفقا لـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المعتمد رسميًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، في بيان رسمي لها ، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 يبدأ من غدٍ الخميس الموافق 9 مايو ويستمر حتى يوم 16 مايو للمرحلة الابتدائية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ ، التفاصيل الكاملة لـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المقرر بدء تطبيقه ابتداءً من غدٍ الخميس .

الخميس 9 مايو : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 12 مايو : العلوم + المهارات المهنية

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الانجليزية + الدراسات الاجتماعية

الخميس 16 مايو : الرياضيات + ICT



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة

وعلى جانب آخر .. كان قد بدأ اليوم رسمياً تطبيق جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة القاهرة ، حيث قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بدء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 من اليوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 ، مؤكدةً أنه من المقرر أن يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 13/5/2024 .

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على ضرورة إعلان جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدارس ، مشددة على أن الإمتحانات تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا

كما بدأ رسميا اليوم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا ، حيث ادى الطلاب اليوم الاربعاء الامتحان في اللغة العربية والخط والتربية الدينية

و بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا ، يؤدي الطلاب غدا الخميس 9 مايو الامتحان في العلوم والمهارات المهنية

ويستمر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا من الاربعاء 8 مايو حتى الاحد 12 مايو 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة

كما بدأ رسميا اليوم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة البحيرة ، حيث ادى الطلاب اليوم الاربعاء الامتحان في اللغة العربية والخط والتربية الدينية

و بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة ، يؤدي الطلاب غدا الخميس 9 مايو الامتحان في ICT و الدراسات الاجتماعية

ويستمر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة من الاربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية

الاثنين 12 مايو : اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الثلاثاء 14 مايو : الدراسات الاجتماعية + ICT

الأربعاء 15 مايو : الرياضيات + المهارات المهنية

الخميس 16 مايو : اللغة الانجليزية + العلوم

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024