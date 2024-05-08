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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

يستعد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة ، لبدء امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2024  وفقا لـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المعتمد رسميًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، في بيان رسمي لها ، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024  يبدأ من غدٍ الخميس الموافق 9 مايو ويستمر حتى يوم 16 مايو للمرحلة الابتدائية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ ، التفاصيل الكاملة لـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المقرر بدء تطبيقه ابتداءً من غدٍ الخميس .

الخميس 9 مايو  : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 12 مايو : العلوم + المهارات المهنية

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الانجليزية + الدراسات الاجتماعية

الخميس 16 مايو : الرياضيات + ICT
 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة 

وعلى جانب آخر .. كان قد بدأ اليوم رسمياً تطبيق جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة القاهرة ، حيث قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بدء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 من اليوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 ، مؤكدةً أنه من المقرر أن يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 13/5/2024  .

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على ضرورة إعلان جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدارس ، مشددة على أن الإمتحانات تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية. 

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا

كما بدأ رسميا اليوم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا ، حيث ادى الطلاب اليوم الاربعاء الامتحان في اللغة العربية والخط والتربية الدينية

و بحسب  جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا ، يؤدي الطلاب غدا الخميس 9 مايو الامتحان في العلوم والمهارات المهنية

ويستمر  جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة قنا من الاربعاء 8 مايو حتى الاحد 12 مايو 2024 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة

كما بدأ رسميا اليوم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة البحيرة ، حيث ادى الطلاب اليوم الاربعاء الامتحان في اللغة العربية والخط والتربية الدينية

و بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة ، يؤدي الطلاب غدا الخميس 9 مايو الامتحان في ICT  و الدراسات الاجتماعية

ويستمر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة من الاربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024 

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية

 

الاثنين 12 مايو : اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الثلاثاء 14 مايو : الدراسات الاجتماعية + ICT

الأربعاء 15 مايو : الرياضيات + المهارات المهنية

الخميس 16 مايو : اللغة الانجليزية + العلوم

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي 2024 امتحانات

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن


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