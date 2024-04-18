برلماني يكشف تفاصيل مخيفة عن تدريس المثـ.لـ.ـية بمدرسة في القاهرة

كشف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تفاصيل تدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية والترويج لها بشكل يخالف قيم المجتمع المصري لطلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة الألمانية التي تقع في منطقة التجمع الخامس، قائلا: أولادنا مستقبل مصر والخط الأحمر الحقيقي لمصر.

وأضاف النائب محمود عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تقدمت بسؤال لرئيس مجلس النواب موجه لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وهناك استجابة من الوزير وأرسل لجنة إلى المدرسة لبحث الأمر والوقوف على تفاصيل الواقعة، معقبا: "هتبقى كارثة".

تابع عضو مجلس النواب، هناك أدوات أخرى سيتم استخدامها ضد وزير التربية والتعليم ولكن بعد استلام نتيجة التحقيق الذي تجريه الوزارة، وهناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها لحماية أولادنا موضحا: "لن نسمح بتطبيق ثقافة الغرب في مصر".

