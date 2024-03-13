حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام المقبل.. شاهد

تحدث رفعت فياض، الكاتب الصحفي، عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاؤه.

لن يتم إلغاؤه على الإطلاق

وأوضح “فياض” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الصف السادس الابتدائي باق ولا تغيير بشأنه ولن يتم إلغاؤه على الإطلاق.



وأشار رفعت فياض، الكاتب الصحفي إلى أن اختصار المناهج يحدث عندما يستدعي الأمر ذلك كحدوث ظرف مثل كورونا على سبيل المثال؛ لكن الوقت الحالي لن يشهد أي إلغاء في المناهج.