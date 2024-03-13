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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيلة نقل جديدة تهدد عرش التوك توك.. برلماني يكشف مفاجأة للمواطنين

التوك توك
التوك توك

قال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة “التوك توك” تفشت في المجتمع المصري وظهرت لها مخاطر عديدة كونها وسيلة غير آمنة، ومن هنا جاء تحرك مجلس النواب والحكومة لوضع تشريعات جديدة للحفاظ على أمان المواطن المصري.

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وسيلة نقل جديدة تهدد عرش التوك توك

وأضاف “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه من هذا المنطلق لتقليل مخاطر “التوك توك”، تم استحداث العربات ذات الأربع عجلات والتي تسير في الطرق الجانبية فقط وتتحرك بسرعة متوسطة، والغرض منها نقل الركاب، وسترخص كسيارة أجرة ينطبق عليها قانون المرور.
 

وأوضح  النائب أنه قريبًا سيتم توفيرها في الأسواق بأسعار متوسطة بين أسعار التوك توك والسيارات العادية، لافتًا إلى أن “التكاتك” الموجودة سيتم تقنينها.

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