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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى لأصحابها.. البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك.. التفاصيل والشروط

البرلمان يوافق نهائيًا
البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك| التفاصيل والشروط

يعتبر التوكتوك أحد وسائل المواصلات المنتشرة بشكل كبير، خاصة في الاماكن الشعبية ذات الشوارع الضيقة، فيعتمد عليه الكثير من المواطنين في تنقلاتهم الداخلية في الشوارع الضيقة، ومنذ أن تم استخدام التوكتوك كوسيلة مواصلات صغيرة، كان هناك خلاف كبير عليه ورفض ترخيصه نظرًا للاستخدامات السيئة التي استغله البعض فيها، إلا أنه وبعد طول انتظار من سائقي التوكتوك وافق مجلس النواب أخيرًا على ترخيصه… 

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البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل قانون المرور، لزيادة رسوم اللوحات المعدنية إلى 600 جنيه بدلاً من 115 جنيه، وترخيص التوكتوك.

الأوراق المطلوبة لـ ترخيص التوكتوك 

لابد للحصول على ترخيص التوكتوك أن يتقدم مالكه ببعض الأوراق الضروية هي: 

  • صورة فواتير شراء التوكتوك
  • ضرورة وجود فاتورة تشمل سنة الصنع وتحديدها
  • الإفراج الجمركي موضح به بلد المنشأ
  • صوة بطاقة مالك التوكتوك القائم بالترخيص
  • شهادة البيانات والصلاحية

شروط ترخيص التوكتوك 

لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط لحصول مالك التوكتوك على ترخيص له وهي: 

  • ألا يقل عمر سائق التوكتوك عن 18 عام
  • أن يحصل قائد التوكتوك على رخصة قيادة شخصية
  • التزام مالك التوكتوك بلون المركبة التي يتم تحديدها حسب المحافظة

لوحات معدنية غير قابلة للتزوير

وأوضح النائب علي العساس، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المروية المؤمنة وغير القابلة للتزوير، حيث تحمل تلك اللوحات علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.

 

البرلمان ترخيص التوكتوك شروط ترخيص التوكتوك لوحات معدنية غير قابلة للتزوير وزارة الداخلية

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