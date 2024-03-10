ياسمينا زيتون| لبنانية وصيفة ملكة جمال العالم.. هكذا أبهرت الجميع

أبهرت ياسمينا زيتون، ملكة جمال لبنان لعام 2022، الجميع بحلمها الذي تسعى لتحقيقه، خاصة بعد نجاحها في التأهل لمسابقة ملكة جمال العالم، والتي ستُقام في الهنج، وذلك بين أفضل أربعين مشتركة… فما هو حلمها؟

حلم ياسمينا زيتون

عملت اللبنانية ياسمينا زيتون طوال فترة انتخابها ملكة جمال لبنان خلال العامين الماضيين، على قضية الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأزمات التي يعيشها ويواجهها الكثير في العالم العربي من فقر وجوع، إلى جانب قضية التغير المناخي.

حاولت ياسمين زيتون أن تكون من خلال موقعها لسان حال لهؤلاء الناس الذين يعانون في لبنان والعالم العربي، وهو الامر الذي ساعدها للوصول إلى مرتبة الأربعين الأوائل، إذ ثابرت وتعبت كثيرًا لتصل إلى هذه المرتبة.

تسعى ياسمينا زيتون إلى إنشاء مطبخ للعموم، يهدف إلى تأمين طعام للمحتاجين والفقراء بطريقة مجانية وسهلة، وتعتبر وجودها في الهند من التجارب الفريدة في حياتها، فالهند لا يشبه برأيها، وفقًا لحديثها إلى العربية، بقية البلدان خاصة لجهة سحر الطبيعة والثقافة التي يتمتع بها الناس هناك، والمعتقدات ونوعية الطعام، واصفة الشعب الهندي بـ « الطيب الكريم».

تأهيل ياسمينا إلى نصف النهائيات في المسابقة الجمالية

شاركت ياسمينا زيتون، السبت الماضي، في تحدي عرض الأزياء Top Model Challenge، ونجحت متاهلة إلى نصف النهائيات في المسابقة الجمالية وحجزت لنفسها مكانًا بين الأربعين الأوائل بعد فوزها في تحدي الجمال الهادف

ماذا حققت ياسمينا زيتون خلال انتخابها ملكة جمال لبنان

بعد ما تم انتخاب ياسمينا زيتون لـ ملكة جمال لبنان، حققت عدة أمور منها مساعدة النساء من خلال إعطائهن دروسًا في كيفية الثقة بأنفسهن، وإطلاق فلتر عنوانه Queens Without Filter لتشجيع النساء على المحافظة على طبيعتهن ولدفعهن نحو تقبل أنفسهن كما هن، والابتعاد عن الفلتر، وهو الامر الذي ساعدها أيضًا للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، على حد تعبيرها.

تعمل ياسمينا زيتون على تشجيع كل امرأة على أن تكون حقيقية وعلى طبيعتها وأن تحافظ على إيمانها ومبادئها كما كانت هي دائمًا، لافتة إلى أهمية دور الرجل في حياة المرأة، فكان الرجل المؤثر في حياتها هو والدها الذي ساعدها لتحقيق نجاحاتها وشجعها للمشاركة في الانتخابات الجمالية.