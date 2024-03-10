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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحيرة تزداد|رمضان بكرة ولا يوم الثلاثاء.. هذه الدول ستفطر غدا ومصر تختلف فلكيا وشرعيا

الحيرة تزداد| رمضان
الحيرة تزداد| رمضان بكرة ولا يوم الثلاثاء.. هذه الدول ستفطر

يستعد المصريون في كافة أنحاء الجمهورية لأداء أول صلاة تراويح بعد ساعات قليلة إيذانا بشهر رمضان المعظم الذي يولد خلاله مساء اليوم.

ومع ذلك انتشرت أقاويل عبر السوشييال ميديا تشكك في إمكانية ولادة الهلال مساء اليوم، بعد إعلان بعض الدول أن غدا هو المتمم لشهر شعبان.
 

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4 دول تعلن رمضان الثلاثاء

أعلنت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، أن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، ويوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، حسب ما رصدته وكالات الأنباء العالمية.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، أنه بعد الاجتماع بالأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في الولايات الأسترالية، فقد قال مفتي أستراليا إبراهيم أبو محمد لجميع المسلمين في كل الولايات الأسترالية بيان بداية شهر رمضان المبارك … الثلاثاء الموافق 12 مارس.

وأضاف أن ليلة الاثنين هي أولى ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

من جانبها أعلنت بروناي عدم رؤية هلال القمر، مؤكدة أن أول أيام شهر رمضان سيكون الثلاثاء.

كما أعلنت وكالة الأنباء الماليزية، تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى إندونيسيا.  

ماذا يقول الفلكيون ؟

الحسابات الفلكية بحسب ما أعلن عنها منذ وقت، تفيد أن هلال شهر رمضان الكريم يولد اليوم الاحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024، وعليه فأنه الحسابات تؤكد أن أول أيام الصيام يوم غدآ الأثنين 11 مارس.

وفي هذا الصدد بعث معهد الفلك الدولي اليوم الحيرة لدى البعض، حيث قال إن رؤية هلال رمضان اليوم غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

واوضح مركز الفلك الدولي عبر بيان له أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس.

ماذا قالت دار الإفتاء ؟

دار الافتاء المصرية لم تكشف رؤيتها التفصيلية بعد عن استطلاع هلال شهر رمضان المعظم.

ونشرت دار الإفتاء تنويها قالت من خلاله إنه تم الانتهاء من الاستعداد لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك
انتظرونا في بث مباشر.

ومعلوم أن أن دار الإفتاء هي المنوط بها الجزم وتحديد متى أول رمضان 2024، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، مغرب غد الأحد وهو يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، والذي يوافق 10 من مارس 2024م ، وفي حال ثبوت الرؤية يبدأ شهر رمضان 2024 بليلته الأولى مع غروب شمس يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، و 10 مارس 2024م.

شهر رمضان صلاة تراويح مركز الفلك الدولي دار الإفتاء مجلس الإفتاء الأسترالي

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