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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غرامة مالية| قصة حكم قضائي وإدانة جديدة لشيرين بالسب والقذف

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب، هذا الصوت الدافئ والنبرة الساحرة والتاريخ الكبير من الغناء، لم تتوقف شهرتها عند الغناء فقط بل تعدتها الى احتلال التريند بقضايا وأزمات جانبية ربما أشهرها قصتها مع زوجها حسام حبيب وطلاقها مرتين منه.

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إدانة شيرين بالسب والقذف

هذه المرة وقعت شيرين في أزمة مع المنتج محمد الشاعر، الذي كان سببا في تغريمها 5 ألاف جنيه بموجب حكم قضائي بعد ثبوت اتهامها بالسب والقذف في حقه.

وغرمت محكمة جنح الشيخ زايد، السبت، المطربة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه؛ بتهمة السب والقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.

تفاصيل القضية

تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، واستمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

شيرين عبد الوهاب

ماذا قال دفاع شيرين عنها

ووفقًا لمرافاعات دفاع الفنانة شيرين، أكد المحامي ياسر قنطوش أن أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي لم تتوافر، لافتا إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمة.

وقال قنطوش في إحدى مرافاعاته أثناء نظر القضية إن الاتهام الذي تواجهه الفنانة شيرين عبد الوهاب كيدي وملفق من الأَلف إلى الياء من قبل محمد الشاعر، مطالبا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها في الجنحة رقم 2070 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد ثان.

آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب

آخر نشاطات الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان حصولها على جائزة التأثير العالمي من منصة بيلبورد العالمية، وتعتبر هي أول مغنية بالوطن العربي تحصل على هذه الجائزة.

جاء ذلك ضمن فعالية بعنوان «Women In Music» التي انطلقت للمرة الأولى عام 2007 والتي تركز على تأثير النساء ونجاحاتهن في القطاع الموسيقي وتكريم الشخصيات الأقوى في الصناعة الموسيقية كل عام.

جاءت شيرين في المرتبة الأولى على قوائم بيلبورد عربية وتأثير موسيقاها في العقدين الماضيين وعالمية انتشارها.

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