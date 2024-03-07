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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إلغاء إظهار الإعجاب وإضافة خصائص مالية.. ماذا يحدث في منصة إكس؟

منصة إكس
منصة إكس

تعتبر منصة التواصل الاجتماعي إكس «تويتر سابقًا»، أحد أهم منصات التواصل في مصر، ويهتم الكثير من رواد السوشيال ميديا بتطوراتها المستمرة، وفي أحدث تطور قال إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة إكس، إنه يدرس إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور.. فما التفاصيل؟

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إلغاء إظهار عدد المعجبين وإعادة النشر للمنشور على أكس 

قال إليون ماسك ، إن منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» - تويتر سابقًا- تدرس إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور، لافتًا - خلال حديثه في مؤتمر مورجان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والإتصالات- إلى أن إكس تفصلها بضعة أشهر عن تلقي موافقة على ترخيص تحويل نقود في نيويورك.

إضافة خصائص مالية إلى منصة إكس 

تسعى منصة إكس المعروف سابقًا باسم تويتر، إلى إضافة بعض الخصائص المالية إلى التطبيق الخاص بها، حيث سبق وقال إيلون ماسك إنه سيتضمن القدرة على إرسال مدفوعات إلى مستخدمين آخرين، وتلقى المدفوعات في كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية خطوة نحو إضافة هذه الخصائص.

وكان إيلون ماسك قد أضاف خاصية عدد الجمهور الذي شاهد كل منشور منذ أن قام بشراء شركة تويتر.

مديرون سابقون يقاضون ماسك لحرمانه إياهم تعويضاتهم 

تقدم أربعة مديرين سابقين في تويتر بشكوى ضد إيلون ماسك، متهمين مالك الشبكة الاجتماعية بإنه طردهم بتهمة الإهمال الفادح بهدف تجنب دفع تعويضات صرف لهم، وطالبوا بأكثر من 128 مليون دولار تعويض منه، حيث قام بشراء تويتر وغير اسمها إلى إكس مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر عام 2022، وذلك بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واعتبر الكوادر السابقون الأربعة في تويتر أن ماسك تصرف على هذا النحو لأنه قرر بأنه لا يريد دفع تعويضات الصرف للمدعين، وقد صرفهم ببساطة من دون أي سبب، ثم اخترع ذريعة كاذبة.

واوضح المدعون الأربعة أن رسائل الصرف لم تأت على ذكر أي واقعة وبأن موظفي ماسك أمضوا بعدها عامًا في محاولة إيجاد وقائع لدعم الخلاصة المعدة مسبقًا من دون جدوى، مضيفين أن أسلوب ماسك هو الاحتفاظ بالمال المترتب عليه لأشخاص آخرين وإرغامهم على ملاحقته قضائيًا حتى في حال الخسارة، يمكن له أن يفرض تأخيرات ومشكلات ونفقات للآخرين يفتقرون للموارد.

أكس تويتر إيلون ماسك إضافة خصائص مالية إلى منصة إكس الولايات المتحدة الامريكية

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