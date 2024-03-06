ارتدت العباية الخليجي| هل يتزوج رونالدو وجورجينا في السعودية؟ (حقيقة دعوة الزفاف)

أثارت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، حالة من الجدل الواسع، ولفتت الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما نشرت صورة، تشبه دعوات الزفاف، وتحمل اسمها، وتاريخ 5 مارس.

انتشرت التكهنات حول كون هذه الصورة دعوة زفافها على صديقها مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد قصة حبهما الكبيرة التي تتخطى الـ7 سنوات.. فما تفاصيل الزفاف؟.

حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا

نشرت جورجينا، صورة، تحتوي على قلب، مطبوع على بطاقة دعوة، مكتوب تحتها اسمها بالكامل، مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، مضيفة موعدا (الساعة السابعة مساءً) على البطاقة، والمكان في العاصمة السعودية الرياض.

اكتفت جورجينا بالكلمات التي كتبتها على صورتها، ما أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول كون تلك الصور تشير إلى زفافها من صديقها كريستيانو رونالدو، بعد علاقة حب تخطت الـ 7 سنوات، وإنجابهما طفلين.

وبعد أن كثرت الأقاويل حول زفاف رونالدو وجورجينا، اتضح أن الزفاف غير حقيقي، وأن تلك الصور التي نشرتها جورجينا مجرد حدث كبير للترويج لواحد من أشهر العطور العربية السعودية.

لم يكن حفل زفاف جورجينا ورونالدو حقيقيًا، حيث لم يكن اسم رونالدو مكتوب على بطاقة الدعوة، كما أنه لم يشارك أي تفاصيل تتعلق بالزواج عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور جورجينا بالعباية الخليجي

كعادتها تهوى جورجينا التنويع بين إطلالاتها في المناسبات والحفلات بالمملكة العربية السعودية، حيث اختارت إطلالة بنكهة عربية، إذ ظهرت بفستان أبيض ذو قصة ضيقة وبسيطة، أبرز قوامها ورشاقتها، مع عباءة خضراء اللون بتطريز يدوي بسيط، يحمل لمسة بدوية أنيقة، ورفعت شعرها بتصفيفة بسيطة، واكملت أناقتها بمجموعة لامعة من مجوهراتها الفاخرة.