خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

لازالت ابنة النجم محمد فؤاد تعتلي التريند بعد مرور أيام من حفل زفاف شقيقها، حيث استطاعت خطف الأنظار بسبب طلتها وظهورها مع والدها في مشاهد مفعمة بالحنو والبهجة والفرح.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

واحتفل النجم محمد فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن في حفل بهيج شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف نجل محمد فؤاد ومشاركته فرحته ومنهم خالد عجاج وحميد الشاعري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومحمد لطفي، منهم مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد.

كيف ظهرت ابنة محمد فؤاد ؟

وكان الظهور الأطغى والطلة الأكثر إشراقًا في الحفل من نصيب الشابة الجميلة "آلاء الله" ابنة النجم محمد فؤاد.

وظهرت آلاء الله برفقة والدها طوال الحفل في مشاهد توحي بمدى الارتباط الوثيق بين الابنة وأبيها وكذلك الصداقة الواضحة بينهما.

وعلى الرغم من تتبع عدسات المصورين لابنة محمد فؤاد لكنه حاول بقدر الإمكان إخفاءها عن الكاميرات، حيث انتشر فيديو له وهو يقول لها "خبي وشك.. خبي وشك الله أكبر".

فستان أنيق ومكياج ناعم

وارتدت آلاء الله محمد فؤاد فستانًا أنيقًا باللون الأحمر زادها جمالًا، مع قصة شعر ناعمة.

كما ظهرت ابنة محمد فؤاد بمكياج ناعم متناسق مع إطلالتها دون مبالغة أو تغيير في ملامحها أو شكلها.

ماذا قالت آلاء عن والدها ؟

ابنة محمد فؤاد قليلة الظهور سواء بمفردها أو مع والدها، لكنها تنتهز الفرصة إذا سنحت للحديث عن والدها عبر رسائل من خلال حساباتها الشخصية.

وفي وقت الاحتفال بعيد ميلاد محمد فؤاد الـ 60 نشرت آلاء صورا لها تجمعها مع والدها منها صورًا من طفولتها.

وكتبت آلاء: "واحد من أطيب الأشخاص المحبوبين من الجميع.. قلبه من النوع الذي يضـ ــحي بسعادته ليرى الآخرين سعداء".

وأضافت آلاء الله: مقـدار الحب الذي لديك لكل من حولك مذهل.. أشكرك دائمًا على تعليمي كيف أحب وأقدر نفسي بسببك.. أنا أفهم ما هو الحب الحقيقي حقًا.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم".