أسكتت منتقديها برد حاسم..ماذا قالت أمل حجازي عن خلع الحجاب بعد 7 سنوات؟

احتلت المطربة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها بعد خلعها الحجاب، وهي تغني إحدى أغانيها الشهيرة… فما حقيقة الأمر وكيف كان ردها؟

حقيقة خلع أمل حجازي للحجاب

أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر منصات السوشيال ميديا بدون حجاب في أحد المحال التجارية، وتغني أغنيتها المعروفة والشهيرة «زمان».

بمجرد تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر أمل حجازي بدون حجاب، أُصيبت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل الواسع منقسمين بين مؤيد ومعارض لقرارها بخلع الحجاب.

اهتمت أمل حجازي بالرد على منتقديها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث شاركت منشور عبر منصة فيسبوك قالت خلاله:

«إلى كل من يهمة الأمر أنا لم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض.. ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله.. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئًا آخر.. مع حبي وإحترامي اقتضي التوضيح .

ارتداء أمل حجازي الحجاب

أعلنت المطربة أمل حجازي في سبتمبر عام 2017م ارتدائها الحجاب، معربة عن سعادتها بهذا القرار في وقت لاحق من عام 2020، حيث نشرت في ذلك الوقت صورة لها من أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها:

«في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت القرار في اتداء الحجاب، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بالقرب من الله.. الحمد لله على هذه النعم».

عن أمل حجازي…

وُلدت أمل حجازي في بيروت عام 1977م لأب لبناني وأم مصرية، ونشأت في عائلة مسلمة سنية، ودست الهندسة المعمارية.

بدأت الفنانة اللبنانية أمل حجازي مسيتها الفنية في أواخر التسعينات، من خلال تقديمها لـ عرض أزياء ومشاركتها في برنامج غنائي، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب، إلا أنها لم تيأس وكان أول ألبوماتها «آخ غرام» عام 2001م، لتتوالى بعد ذلك نجاحاتها مُصدره 7 ألبومات من الأغاني المفردة.

قررت أمل حجازي اعتزال الفن وارتداء الحجاب عام 2017م، واتجهت إلى الإنشاد الديني والأغاني الاجتماعية، ورفضت أن يتم تلقيبها بـ ملكة الرومانسية، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة:

« الألقاب لا تعنيني، عندما بدأت أطلق على لقب ( المطربة الرومانسية)، ولكن لم أعمل على حصر نفسي في هذا اللقب».

وكانت أغنية «كذبة كبيرة»، أخر أغنية أصدرتها أمل حجازي عام 2016م، قبل اعتزالها الغناء.

وكانت أخر أناشيد أمل حجازي هي « باسم رسول المحبة»، وهو آخر أعمالها التي طرحته من فتررة طويلة قبل توقفها عن طرح أية أعمال جديدة.

تزوجت المطربة اللبنانية أمل حجازي من رجل الأعمال اللبناني محمد البسام عام 2008، وانجبت منه طفلان هما «كريم ولين»، وحصلت على جائزة أفضل مطربة عربية لمهرجان أوسكار السينما المصرية عام 2006م.