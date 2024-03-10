38 درجة| تفاصيل أكبر تحول صيفي في هذا التوقيت.. ماذا سيحدث بحالة الطقس؟

قبيل بداية شهر رمضان الكريم، يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة حالة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة التي تُشعرهم بالعطش الشديد في نهار رمضان، ومع ارتفاع درجات الحرارة التدريجي في الأيام الحالية، تسائل الجميع عن حالة الطقس في الأيام القادمة، فماذا سيحدث؟

تفاصيل أكبر تحول صيفي

يعتبر أمس آخر أيام شهر أمشير، ليبدأ الطقس في الاتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضي من الأسبوع الجاري، حيث أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالاً، مائلة للحرارة في الوسط، حارة جنوبًا، ومازالت باردة ليلاً على كافة الأنحاء مع بعض هبات الرياح المتقطعة التي تسبب قلق لمزارع الغلة وتعطله عن آداء ريات للقمح.

أشار فهيم إلى أن هناك ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة بداية من غدًا الإثنين وتستمر حتى يوم الخميس القادم،على أن يكون هذا الارتفاع خارج المعدلات الطبيعية، حيث يتخطى هذا الارتفاع ذروته في الصعيد بقيمة 39 درجة.

المحاصيل في حالة حرجة

أوضح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، ان كل المحاصيل في مراحل حرجة جدًا، منها « القمح، الفول، البطاطس، خضر الصوب والأنفاق، وكل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون»، حيث يبدأ اليوم شهر برمهات - الشهر السابع في التقويم القبطي الذي يوافق 10 مارس- والذي ينتهي معه نشاط الرياح والأتربة بشكل كبير والذي يعلن نهاية فصل الشتاء بانتهاءه.

ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان، حيث يشهد، غدًا الإثنين الموافق اليوم الأول من رمضان ارتفاعا تدريجيا في قيم درجات الحرارة وسوف تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي بطلقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس .

وصرحت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية المصرية، أن غدًا الاثنين سوف ترتفع فيه درجات الحرارة درجتين عن اليوم، متوقعه أن العظمي على القاهرة الكبري سوف تسجل ٢٥ درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لافته إلى أن يوم الثلاثاء والأربعاء ترتفع الحرارة إلى ٢٨ و ٢٩ درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة إلى ٢٥ درجة مئوية، مشيرة الى ان هذه الأجواء اشبه الى الأجواء الربيعية في فترة النهار.

وحذرت غانم أن درجات الحرارة خلال فترات الليل تنخفض لتسجل ١٢ و ١٣ الى ١٥ درجة مئوية.

وطمئنت الجمهور: “هذا الأسبوع لم يشهد أي سقوط الأمطار او تقلبات جوية”.