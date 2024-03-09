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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا تنخدعوا|الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منا رغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم يبدأ التأثير التدريجي للكتل الهوائية الصحراوية والتي تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس دافئ في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وخاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، محذرة من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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