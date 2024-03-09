6 قتـ ـلى بينهم أطفال في حادث مفجع بكندا| تفاصيل

ألقت الشرطة في كندا القبض على طالب سريلانكي، يبلغ من العمر 19 عامًا، متهم بطعن وقتل ستة أشخاص من عائلة سريلانكية كان يعيش معهم في منطقة بارهافن، حسبما ذكرت شرطة أوتاوا.



بينهم طفلة رضيعة

ووجهت إلى المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم فيبريو دي زويسا، ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بالشروع في القتل، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وبحسب الشرطة، قتل دي زويسا أماً تبلغ من العمر 35 عاماً، وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، إضافة إلى طفلة رضيعة، وأحد معارف العائلة البالغ من العمر 40 عاماً. أمّا الأب فاصيب بجروح خطيرة، لكنها لا تهدد حياته.