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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحطم طائرة بولاية تينيسي الأمريكية وهذه آخر كلمات الطيار|شاهد

صدى البلد

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل خمسة أشخاص بعيد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من طريق سريع في ناشفيل بولاية تينيسي، مما أدى إلى إغلاق عدة مسارات طرقية أمام حركة المرور.

وأوضحت إدارة الشرطة بمحافظة ناشفيل أنّ الطائرة، ذات المحرك الواحد، تحطمت  قبالة الطريق السريع رقم 40 في الجزء الغربي من المدينة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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أخر كلمات الطيار

وأوضح متحدث باسم الشرطة  أن برج المراقبة في مطار جون تيون في ناشفيل تلقى رسالة من طيار في حوالي الساعة 7:40 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضاف أن الطيار قال إن "طائرته تعاني من عطل في المحرك والطاقة، وتحتاج إلى إذن للهبوط".

تحطم طائرة ولاية تينيسي يورونيوز الولايات المتحدة توك شو صدى البلد

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