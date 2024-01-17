أستاذ هندسة طبية بجامعة تينيسي يروي قصة حصوله على 150 براءة اختراع.. شاهد

كشف الدكتور محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الطبية فى جامعة تينيسي، تفاصيل حصوله على أكثر من 150 براءة اختراع فى أنظمة إجراء الجراحات، قائلا: إنه لديه براءة إختراع فى عدة مناطق أو مجالات فى الهندسة الطبية.

وأضاف الدكتور محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الطبية فى جامعة تينيسي، خلال حواره عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أبرز تلك المجالات هي كيفية إستخدام الجراحات الدقيقة، مثل: جراحات العظام أو الجمجمة والوجه أو حدوث حوادث أو سرطان متقدم.

وتابع الدكتور محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الطبية فى جامعة تينيسي، أن عملية جراحة الجمجمة أو الوجه تعتبر عملية صعبة جدا، وتكون على نطاق ضيق جدا أنها تتم فى مصر، لافتا إلى أنه فى خلال السنوات الماضية قام بالعمل على هذا الأمر وكيفية إنتاج الشرائح أو الأدوات التي يتم إستخدامها، والتي تتم بعدة تخصصات عديدة.