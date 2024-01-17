الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي ستقوم على تشخيص الأمراض عن بعد

قالت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، إن المستشفى الافتراضي موجودة من أجل خدمة المواطنين الموجوين فى المناطق النائية، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل فى 6 محافظات، منها محافظات فى الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك المناطق بها أماكن نائية، ومن أجل الوصول إليها سيتم استخدام المستشفي الإفتراضي.

وتابعت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، أنه من الممكن أخذ خبرة الأطباء المصريين لمناظرة الحالات على مدار 24 ساعة سواء إذا كان فى مصر أو خارجها أو الإستعانة بخبرات أجنبية.