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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية من غزة: الأطفال يموتون جوعا في المستشفيات

صدى البلد

في أول زيارة لها إلى غزة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الوضع المأساوي والقاتم الذي يعاني منه المدنيين وخصوصاً العاملين في مجال الصحة في قطاع غزة.

 

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بعد زيارته مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان، إنّ: "المدنيين، خاصةً الأطفال والعاملين في مجال الصحة بقطاع غزة، يحتاجون إلى مساعدة فورية"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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وأكّد جيبريسوس في منشور على حسابه بمنصة "إكس" أنّ الوضع مروع في المستشفيات، مشيراً إلى "مستويات حادة من سوء التغذية"، وإلى أنّ الأطفال يموتون من الجوع، مضيفاَ إلى ذلك الوضع المذري لمباني المستشفيات التي باتت مدمرة.

 

وأضاف المسؤول الأممي : "نناشد إسرائيل ضمان إمكانية تسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، فيما يحتاج المدنيون، خاصةً الأطفال والعاملين في مجال الصحة، إلى مساعدة فوراً. لكن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه كل هؤلاء المرضى هو السلام ووقف إطلاق النار".
 

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