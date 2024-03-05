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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار.. وتفاصيل جديدة في قضية فتاة الشروق

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد التحسن في درجات الحرارة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يكون هناك إرتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، إلى جانب إمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.
 

بفارق 10 درجات.. الأرصاد تحذر من تذبذب حالة الطقس خلال الأيام القادمة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء،  ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.
 

1.3 مليار دولار بضائع.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حاليًا تتجه لإحداث استقرار في الأسواق بعد فترة من الاضطرابات المرتبطة باضطراب سوق الصرف، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يؤكد دائمًا أن أزمة الدولار ستمر وهذا ما يحدث حاليًا.
 

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية
 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "مش هتشوف نهائي كأس مصر زي ده".. عمرو أديب يكشف الاستعدادات السعودية لقمة الأهلي والزمالك".
 

الأهلي الأجهز والزمالك يفقد تجانسا.. لاعب الأبيض السابق يعلن مفاجأة
أكد الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي الكأس ستكون قوية، موضحًا أن النادي الأهلي هو الأجهز جماعيًا، والخطوات قريبة من بعض، وهناك تجانس في الجزء الخلفي ونصف الملعب، ولكن طريقة اللعب واحدة.

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "فتاة الشروق".. فحص ملابس حبيبة يكشف تفاصيل جديدة".

بعد اكتشاف الجزء العلوي منه.. 4 معلومات جديدة عن تمثال الملك رمسيس الثاني
كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري تفاصيل الجزء العلوي المٌكتشف لتمثال الملك "رمسيس الثاني".

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ.ازر في غزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 م.جازر في غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

السيسي: العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية.. وهدفنا تعزيز التعاون المشترك
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تؤكد عزم الجانبين على تعزيز التعاون المشترك.
 

السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات الأرمينية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات بيني وبين رئيس وزراء أرمينيا أكدت تطلع البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع المستوي المتميز إلى علاقتهما السياسي، واكتشاف مجالات جديدة منها الذكاء الإصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المجالات الأخري”.

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