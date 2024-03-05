فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "فتاة الشروق".. فحص ملابس حبيبة يكشف تفاصيل جديدة".



وجاء في التقرير أن هناك تفاصيل جديدة وتطورات بالقضية، المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق، حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر المتهم بمحاولة خطفها والتعدي عليها.



وأوضح التقرير أن حبيبة اتهمت السائق أنه قام برش مواد مخدرة بالسيارة، من أجل خطفها، ولكن التحقيقات قالت :" ماكنش على ملابس حبيبة أي مواد مخدرة".



وكشف التقرير أن السائق قام برش عطر لا يضر أي شخص، وأن محامي المتهم في القضية، قال إن عدم وجود مواد مخدرة يؤكد أن موكله بهذا الأمر لن يوجه له تهمة الشروع في قتل.



