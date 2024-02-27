والدة فتاة الشروق تكشف آخر تفاصيل حالتها الصحية واطمئنان الرئيس السيسي عليها

أكدت دينا إسماعيل، والدة حبيبة فتاة الشروق التي تعرضت لمحاولة خطف من سائق أحد تطبيقات التوصيل، أنه لا يوجد أي تحسن في حالة ابنتها، مشيرة إلى أن الأطباء أكدوا ضرورة إجراء أشعة لها، ولكن هناك صعوبة في إزالة الأجهزة عنها.

وقالت دينا إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل معهم، وأبدى اهتمامه بمتابعة حالة حبيبة.

وأضافت والدة الفتاة التي تعرضت لمحاولة خطف من سائق أحد تطبيقات التوصيل، ابنتي يتم علاجها الآن في المركز الطبي العالمي، مؤكدة أنها مصابة بـ«مياه على المخ».

وأشارت إلى أن ممثلي شركة التوصيل لم يتواصلوا معها، ولكنهم اتصلوا بابن عمها؛ للاطمئنان على حالة حبيبة، متابعة: "ولا في تحقيق ولا في حاجة، ومش عارفة ازاي بيشغلوا ناس بالمنظر ده؟".